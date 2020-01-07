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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 18:18

Başkan Erdoğan ve Putin, ve krizini ele alacak

’ndan yapılan açıklamada Başkan ile Rusya Devlet Başkanı 'in yarın ve ’daki durumu görüşeceği bildirildi.

Programın detayları belli oldu!

'ndan yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın 'a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya'daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

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