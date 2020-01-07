İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor. İtalyan Bakan İstanbul'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, 7 Ocak 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.
Geçtiğimiz Eylül ayında görevine başlayan Bakan Luigi Di Maio'nun ülkemize gerçekleştireceği bu ilk ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin ele alınması, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.
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