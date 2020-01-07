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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 16:10

İtalya Luigi Di Maio 'ye geliyor

İtalya bugün 'ye geliyor. 'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alınması, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bugün Türkiye'ye geliyor!
İtalya bugün 'ye geliyor. 'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, 7 Ocak 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Geçtiğimiz Eylül ayında görevine başlayan Bakan Luigi Di Maio'nun ülkemize gerçekleştireceği bu ilk ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin ele alınması, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

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