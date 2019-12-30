Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Muğla, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 31 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Rüzgarın; sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'da yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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