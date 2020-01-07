

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tezkerenin ardından Libya'ya ilk birlikler gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da

birliklerin Libya'da olduğunu bizzat doğruladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu da Türk birliklerinin sahada görevlerine başladığını duyurdu. Libya yedek kuvvet komutanı Nasır Ammar, Türk ordusunun terörün karşısında durmak için Libya'ya geldiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN LİBYA HAMLESİ BAE'DE PANİĞE NEDEN OLDU

Asker sayısını açıklamayan Ammar, Türkiye'nin radar ve hava savunma sistemleriyle uzman askerler gönderdiğini söyledi. Ammar, "Bu gelişmiş silahlarla gökyüzündeki herhangi bir uçağı vurabiliriz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu hamlesi Hafer destekçisi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyasında paniğe neden oldu.

Türkiye'nin Trablus'a radar ve radyo frekans karıştırıcı cihazlar gönderdiğini yazan Arap basını, bu ekipmanlarla darbeci Hafter hava güçlerinin köreltileceğini belirtti.

Ayrıca gece görüş cihazları ile mayın ve patlayıcı dedektörlerinin de gönderilen malzemeler arasında olduğu belirtildi.