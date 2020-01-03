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  • 03.01.2020 15:06
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 15:12

'den İstanbul için uyarısı! Fırtına çok kuvvetli geliyor

haberi... 'den yapılan açıklamada, İstanbul'da şiddetli poyrazın etkili olacağını belirtildi. Açıklamada bazı bölgelerimiz için kar ve yağmur uyarısı yapılırken bazı illerimiz için de vatandaşlar kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yurt genelinde .

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı!
Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" denildi.

Meteorolojinin yaptığı uyarıda yağış bilgisine de yer verildi. Açıklamada, "Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.



Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.



Açıklama şöyle devam etti:

"06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor"

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