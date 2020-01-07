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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 23:22

’li ’ın kadın düşmanlığı bir kez daha patlak verdi!

Her fırsatta kadın haklarından dem vuran ’nin skandalları bitmiyor. 2017 yılında ’na karşı sarf ettiği ağır hakaretlerle gündeme gelen CHP’li Belediye Başkanı bir skandala daha imza attı. Ocak ayı Meclisi toplantısında bu sefer de AK Partili Belediye Meclis üyesi ’i hedef aldı. CHP’li başkan kadın üyeyi sert ifadelerle adeta azarladı. “Çıkarıp gösteriyorum mars oluyorsun” gibi skandal ifadeler kullandı.

Bulduğu her fırsatta kadın haklarınden dem vuran ülkedeki kadın cinayetlerinde dahi siyasi çıkar elde etmek için utanmadan hükümete yüklenen 'de kadın düşmanlığı bir kez daha patlak verdi.

KADIN DÜŞMANLIĞI BİTMEDİ
2017 yılında 'na karşı sarf ettiği ağır hakaretlerle gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı yine kadın düşmanlığıyla gündemde.

CHP'li Gökhan, Ocak ayı Meclisi toplantısında bu sefer de AK Partili Belediye Meclis üyesi 'i hedef aldı.

"ÇIKARIP GÖSTERİYORUM MARS OLUYORSUN"
AK Partili Esra Yüksel'i adeta azarlayan CHP'li Gökhan, "Çıkarıp gösteriyorum mars oluyorsun" gibi skandal ifadeler kullandı.

Kadın üyeye söz hakkı tanımayan Gökhan, karşısında seçilmiş bir meclis üyesi olduğunu unutup nezaket dışı tavır takındı.

İLK SKANDALI DEĞİL
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2017 yılında AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu'na karşı skandal ifadeler kullamıştı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın Meclis üyesine "Kendi işinize bakın. Size ne? Bakın iş başka yere gidecek. Size ne? Karışmayın. Bu nasıl Belediye Meclisi yahu. Kesin! Mikrofonu kapattırmayın bana! Kesin! Ahlaklı olun! Konuyu kapatın.. Arkadaşlar mikrofonu kapatın.. Otur yerine... Çıkarken bağırma!" diye bağırmıştı.

CHP'nin 2017 yılında yaşanan olaydan sonra Gökhan'a sahip çıkması ve tekrar aday göstermesi tepkiyle karşılanmıştı.

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