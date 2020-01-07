Bulduğu her fırsatta kadın haklarınden dem vuran ülkedeki kadın cinayetlerinde dahi siyasi çıkar elde etmek için utanmadan hükümete yüklenen CHP'de kadın düşmanlığı bir kez daha patlak verdi.

KADIN DÜŞMANLIĞI BİTMEDİ

2017 yılında AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na karşı sarf ettiği ağır hakaretlerle gündeme gelen CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yine kadın düşmanlığıyla gündemde.

CHP'li Gökhan, Ocak ayı Çanakkale Belediye Meclisi toplantısında bu sefer de AK Partili Belediye Meclis üyesi Esra Yüksel'i hedef aldı.

"ÇIKARIP GÖSTERİYORUM MARS OLUYORSUN"

AK Partili Esra Yüksel'i adeta azarlayan CHP'li Gökhan, "Çıkarıp gösteriyorum mars oluyorsun" gibi skandal ifadeler kullandı.

Kadın üyeye söz hakkı tanımayan Gökhan, karşısında seçilmiş bir meclis üyesi olduğunu unutup nezaket dışı tavır takındı.

İLK SKANDALI DEĞİL

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 2017 yılında AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu'na karşı skandal ifadeler kullamıştı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın Meclis üyesine "Kendi işinize bakın. Size ne? Bakın iş başka yere gidecek. Size ne? Karışmayın. Bu nasıl Belediye Meclisi yahu. Kesin! Mikrofonu kapattırmayın bana! Kesin! Ahlaklı olun! Konuyu kapatın.. Arkadaşlar mikrofonu kapatın.. Otur yerine... Çıkarken bağırma!" diye bağırmıştı.

CHP'nin 2017 yılında yaşanan olaydan sonra Gökhan'a sahip çıkması ve tekrar aday göstermesi tepkiyle karşılanmıştı.