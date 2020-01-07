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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 21:38

'de satıcıları termal kamerayla yakalandı

'ün Genç ilçesinde karanlıktan yararlanarak jandarma noktasını geçmeye çalışan 2 şüpheli, termal kamera ve gece görüş cihazlarının kullanıldığı operasyonla yakalandı. Operasyonda 10 kilo 200 gram esrar ile 1500 avro ele geçirildi.

Zehir tacirleri termal kamerayla yakalandı

'ün Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından imali, ticareti ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında uyuşturucu tespit köpeklerinin kullanıldığı arama çalışması yapıldı.

2 KİŞİ YAKALANDI
Uyuşturucu satıcılarının gece karanlığından faydalanarak jandarma kontrol noktasını atlatmaya çalışacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 6 Ocak'ta Genç ilçesi Çamlık mevkisi ve Küpar Mezarlığı bölgesinde operasyon başlattı.

Termal kamera ve gece görüş cihazlarının kullanıldığı operasyonda 2 kişi yakalandı, 10 kilo 200 gram esrar ile 1500 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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