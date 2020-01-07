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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 21:08

Son dakika: Devlet Başkanı Putin, 'a geldi

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı Putin, 'a geldi. Putin, Başkan 'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak TürkAkım boru hattının açılış törenine katılacak.

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