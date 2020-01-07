Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi. Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul'a geldi. Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.
Ayrıntılar geliyor...
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