Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.12.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 11:54

'da operasyonu!

’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 965 gram eroin, 2 kilo 118 gram esrar, 37 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonrası polis, düzenlenen operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 965 gram eroin, 2 kilo 118 gram esrar, 37 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKonya'da uyuşturucu operasyonu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri