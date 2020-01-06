Kadıköy'de motosikletli polis ekipleri Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi fakat şüpheli araç durmayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ve şüpheli araç arasında kovalamaca yaşandı. Polis takibe aldığı aracı Sahrayıcedit Mahallesinde bir otoparkta durdurabildi. Polis ekiplerinin araçta ve otopark içerisinde yaptıkları aramalarda, 20 fide şeklinde uyuşturucu madde ve 5 elektronik cihaz ele geçirilirken, Serkan K. (28) ve Cihan Yuşa K. (28) gözaltına alındı.

Cihan Yuşa K.'nin Erenköy'de bulunan evinde uyuşturucu madde bulundurduğu, Serkan K.'nın ise Ataşehir, Örnek Mahallesindeki evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 250 gram uyuşturucu madde, 21 kilo 300 gram gelen 259 kök hint keneviri, 2 kilo satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, adreslerin uyuşturucu yetiştirmek için bir seraya dönüştürüldüğü görüldü. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.