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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:01

ile iş birliği bir kez daha gözler önünde! PKK'nın hendek teröründe HDP'li isim!

’ın ’li Silvan Belediyesi Meclis üyesi ’nun bebek katili ’nın hendek teröründe aktif rol aldığı ortaya çıktı. Çıkan bu görüntüler, HDP ile PKK arasındaki kirli işbirliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

PKK'nın hendek teröründe HDP'li isim!

Terör örgütü ile ilişkilerini kesmeyen 'li belediyelere kayyum atanmaya devam ederken Silvan HDP Belediyesinde çalışan PKK'lıların görüntüleri ortaya çıktı. HDP'li Beldiye Meclis Üyesinin kent merkezinde silahlı teröristlerle hareket ettiği anlaşıldı.

Akşam'ın haberine göre, şu anki HDP Silvan Belediye Meclis Üyesi 'nun PKK'lı teröristlerle görüntülendi. Görüntülerde HDP'li Meclis Üyesi Boşatlıoğlu'nun 2015 yılında Silvan'ı harabeye çeviren ve onlarca vatandaşın ölümüne neden olan teröristlerle beraber hareket ettiği görülüyor.

KESKİN NİŞANCI EĞİTİMİNDE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI
Star, PKK'nın talimatıyla HDP/ 'nin sözde öz yönetim ilan ettiği Sur, Cizre, Silvan, Dargeçit ve İdil'de kazılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması için operasyon başlatan güvenlik güçlerine saldıran teröristlerin arasında, 'den ithal PYD/YPG/YPJ'li keskin nişancıların olduğunu belgelemişti.

Daha önce bir kısmına ulaştığımız o görüntülerde şu anki HDP'li Meclis Üyesi Şifayet Boşatlıoğlu'nun da olduğu belgelendi.

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