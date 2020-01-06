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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 22:51

ve Jandarmadan 'de terör operasyonu! 'lı terörist yakalandı

'in Kızıltepe ilçesinde 'lı terörist operasyonla yakalandı. Teröristle aynı evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı. Ev sahibi M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

MİT ve Jandarmadan ortak operasyonu!

'in Kızıltepe ilçesinde 'lı terörist operasyonla yakalandı. Teröristle aynı evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

MİT VE JANDARMADAN ORTAK OPERASYON
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan R.Z'nin yakalanması için Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin Bölge Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Hakverdi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi R.Z. ile evde bulunan Ğ.E'yi gözaltına aldı.

Ev sahibi M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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