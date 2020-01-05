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  • 05.01.2020 11:35
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 11:46

Dışişleri'nden darbeci 'in saldırısına sert tepki

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, 'da darbeci General Halife 'e bağlı yabancı savaş uçaklarının, askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Dışişleri'nden darbeci Hafter'in saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Sözde Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

'in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir.

Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

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