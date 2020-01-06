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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
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