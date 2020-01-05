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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 15:03

'ndan nin düzenlediği saldırıya kınama

'ndan (MSB) yapılan açıklamada darbeci tarafından Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama geldi.

MSB'den Hafter güçlerinin düzenlediği saldırıya kınama

, nin Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda 'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.

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