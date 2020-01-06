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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 12:35

: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

haberine göre Başkan Erdoğan ile Almanya lideri Merkel arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ve konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

Başkan , Almanya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

GÖRÜŞECEĞİNİ DÜN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel ile yapacağı görüşmeyle ilgili dün katıldığı canlı yayında bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şimdi yarın mesela benim Merkel'le görüşmem var. Yarın Merkel'le yapacağım görüşmede biz tabii büyük ihtimalle bu Irak, İran, bu olayı konuşacağız ama o önemli bir konu olarak da Berlin sürecini önümüze getirecek ve Berlin süreciyle de Libya'yı masaya yatıracağız. Çünkü liderler seviyesinde Berlin sürecini devam ettirmek istiyor. Tabii biz de Sayın Merkel'e şunu söyledik, 'Yani eğer hakikaten Sayın Putin falan geleceklerse ben de gelirim ama Sayın Putin gelmeyecekse o zaman bizim kendi özel temsilcilerimiz bugüne kadar nasıl geldiyse gene onlar gelsin.' Yarın konuşacağız, duruma göre bakacağız. Libya tabii ama ortada daha bu Irak, İran olayı yoktu. Şimdi tabii o da var dolayısıyla bu da şimdi gündeme oturacak. Fakat bütün bunlarla beraber tabii bizim biliyorsunuz Dörtlü Zirvemiz vardı. Bu zirveye de o zaman Putin de katılmıştı. Şimdi katılacağını zannetmiyorum ama şimdi yeni bir aktör Boris Johnson (İngiltere Başbakanı). Londra'da konuştuktan sonra orada böyle bir mutabakat ortaya çıktı. 'Tamam o zaman İstanbul'da biz Dörtlü Zirveyi yapalım.' dediler. Şimdi şubat ayı içerisinde Dörtlü Zirveyi İstanbul'da yapacağız." demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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