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  • 25.12.2019 05:28
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 05:28

Ceren Özdemir'in katili, cezadan kurtulmak için deli olduğunu iddia etti, doktorlar tersini söyledi

Ordu'da Ceren Özdemir'i (20) katleden Özgür Arduç (35), mahkemede "Ruh sağlığım yerinde değil" dedi. Elazığ Akıl Hastanesi'ne sevk edildi. Caniyi muayene eden doktorlar tersine rapor verdi: Akıl sağlığı tam.

AKILLI DELİ
Ordu'da Ceren Özdemir'i (20) katleden Özgür Arduç (35), mahkemede "Ruh sağlığım yerinde değil" dedi. Elazığ Akıl Hastanesi'ne sevk edildi. Caniyi muayene eden doktorlar tersine rapor verdi: Akıl sağlığı tam.



Ceren Özdemir

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