Ceren Özdemir'in katili, cezadan kurtulmak için deli olduğunu iddia etti, doktorlar tersini söyledi Ordu'da Ceren Özdemir'i (20) katleden Özgür Arduç (35), mahkemede "Ruh sağlığım yerinde değil" dedi. Elazığ Akıl Hastanesi'ne sevk edildi. Caniyi muayene eden doktorlar tersine rapor verdi: Akıl sağlığı tam.

"Ruh sağlığım yerinde değil" dedi. Elazığ Akıl Hastanesi'ne sevk edildi. Caniyi muayene eden doktorlar tersine rapor verdi: Akıl sağlığı tam.







Ceren Özdemir Ordu'da Ceren Özdemir'i (20) katleden Özgür Arduç (35), mahkemedededi. Elazığ Akıl Hastanesi'ne sevk edildi. Caniyi muayene eden doktorlar tersine rapor verdi:Ceren Özdemir TÜM MANŞETLER