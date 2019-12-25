Ceren Özdemir'in katili, cezadan kurtulmak için deli olduğunu iddia etti, doktorlar tersini söyledi

Ordu'da Ceren Özdemir'i (20) katleden Özgür Arduç (35), mahkemede 'Ruh sağlığım yerinde değil' dedi. Elazığ Akıl Hastanesi'ne sevk edildi. Caniyi muayene eden doktorlar tersine rapor verdi: Akıl sağlığı tam. Ordu'da Ceren Özdemir'i (20) katleden Özgür Arduç (35), mahkemede 'Ruh sağlığım yerinde değil' dedi. Elazığ Akıl Hastanesi'ne sevk edildi. Caniyi muayene eden doktorlar tersine rapor verdi: Akıl sağlığı tam. Ceren Özdemir
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