Ordu'da Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç, "Deliye" yattı. Gizem Özdemir'in ifadesi ağlattı: Duvara yaslanmıştı. 'Bıçaklandım abla' diyebildi.
Gizem Özdemir
'TIP'İK CANAVAR!
Psikopat Özgür Arduç, güzeller güzeli Ceren Özdemir'i katletti. Mahkemede "Amacım öldürmekti. Başkalarını da öldürecektim" dedi. Katilin akli dengesinin araştırılmasına karar verildi.
Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçakla öldüren Özgür Arduç, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Van'daki cezaevinden görüntülü katılan canavar, olayı şöyle anlattı:
"Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. İki kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. 'Önüme kim gelirse öldüreceğim' dedim. Akli dengem yok. Ceren'den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim. Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, 'Metin' diye birini sorup, iki kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor."
Mahkeme, katil Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitine karar verdi. Duruşma 20 Ocak'a ertelendi.
'AKLİ DENGESİ YERİNDE'
Anne Gülfer Özdemir, "Sanığa gayet dikkatli şekilde bakıldığında, akli dengesinin yerinde olduğu ortada. Mahkemede verdiği ifadelerine göre, akıl sağlığının yerinde olduğunu kendisi kanıtlıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren, benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu. Abla Gizem Özdemir ise "Son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.
KATİL ETER İSTEMİŞ
Tanıklardan veteriner M.A, "Olaydan önce veteriner kliniğine geldi. Hayvanları için eter istediğini söyledi; ama vermedim" dedi.
Adliyede toplanan kadınlar "Yaşamak istiyoruz" dedi.
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