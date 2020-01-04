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  • 04.01.2020 10:26
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 10:34

Firari CEO 'un kaçmasına yardım eden müdürü konuştu: Ailemle tehdit edildim

Nissan ve Renault’un eski Ceo'su 'un üzerinden 'a kaçmasıyla ilgili yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Jet Genel Müdürü , eşi ve çocuklarıyla tehdit edildiğini söyledi.

Büyük firarla ilgili Türkiye'deki işbirlikçi konuştu

Ghosn'un 'dan 'a üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle, Jet Ticaret Operasyon Müdürü , pilotlar N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ile İ.M.H. önceki gün gözaltına alınmıştı. F.K. ile İ.M.H. dün akşam serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

KORKTUM! KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
Tutuklanan MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen'in ifadesinde, Beyrut'tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Kösemen'in "Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise yaptığı açıklamada, sorgulanan bir şirket çalışanının kayıtlarla oynadığını itiraf ettiğini söyledi.

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