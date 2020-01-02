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Dünya bu kaçışı konuşuyor! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkarıldı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı. Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma devam ederken, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 30 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde Beyrut'a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı da ortaya çıktı. TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti pilotunun "Destinasyon Beyrut" anonsu yapmasıyla ilgili konuşmalar ses kaydına yansıdı.

02.01.2020 17:42 - Son Güncelleme: 02.01.2020 17:45
Dünya bu kaçışı konuşuyor! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkarıldı

Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcılığı, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Interpol'den kırmızı bülten notunu teslim aldı." ifadelerini kullandı.

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkarıldı

Ghosn, 31 Aralık'ta görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkarıldı

Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini belirten Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup, suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım. Kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." açıklamasında bulunmuştu.

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkarıldı

BEYRUT UÇAĞININ PİLOTUNUN KALKIŞ KONUŞMALARI DA ORTAYA ÇIKTI
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma devam ederken, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 30 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde Beyrut'a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı da ortaya çıktı.

Dünya bu kaçışı konuşuyor! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkarıldı

TC-RZA kuyruk tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti pilotunun "Destinasyon Beyrut" anonsu yapmasıyla ilgili konuşmalar ses kaydına yansıdı.Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçısıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada aralarında pilotların da olduğu havacılık çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

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