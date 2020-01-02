Dünya bu kaçışı konuşuyor! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkarıldı

BEYRUT UÇAĞININ PİLOTUNUN KALKIŞ KONUŞMALARI DA ORTAYA ÇIKTI

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma devam ederken, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 30 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde Beyrut'a uçan iş jetinin pilotunun kalkış için yaptığı hazırlıklarla ilgili ses kaydı da ortaya çıktı.