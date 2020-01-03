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Dünya bu kaçışı konuşuyor! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsinden firarı Türkiye’ye de uzandı

Dünya, -- ve hattındaki müthiş kaçış öyküsüyle sarsıldı. Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un, ev hapsinden firarı Türkiye’ye de uzandı.


Japonya'da 19 milyon dolarlık yolsuzluk nedeniyle ev hapsine mahkum edilen Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, Beyrut'a kaçtı. Firarın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre yeni yıl kutlaması için 'daki eve bir grup müzisyen çağrıldı. Sahte müzisyenler, 1.67'lik Carlos'u 1.80'lik enstrüman çantası içinde karayolu ile 'ya kaçırdı. Buradan TC-TSR kuyruk tescilli uzun menzilli iş jetine atlayan Carlos, 30 Aralık'ta sabah Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Hangara giren özel uçaktan inen CEO, ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'a ait TC-RZA adlı iş jetine alındı. Bir süre sonra da 'a vardı. Kaçırmada eşi Carole Ghosn'un da rol aldığı ortaya atıldı.


TÜRKİYE'DE 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Fransız, Japon ve Lübnan pasaportu taşıyan Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Polis, 4 pilotu, kargo firması ticaret ve operasyon müdürünü ve yer hizmeti veren özel bir şirketin 2 çalışanını gözaltına aldı.



BU EVDEN KAÇTI
Carlos, bu evden enstrüman kutusu içinde müzik grubuyla birlikte çıktı. 6.5 saatlik kara yolculuğu sonrası Osaka Havalimanı'na ulaştı.



BU EVE ULAŞTI
29 Aralık'ta gece Tokyo'dan yola çıkan Carlos, 30 Aralık günü sabah 07.30'da Beyrut'taki eşinin kaldığı eve ulaştı.

Eşine kavuşan Carole, "Bir araya gelmemiz en güzel yeni yıl hediyesi" dedi.



Carlos'un istahbaratın takibinde olmasına rağmen Osaka'da ve İstanbul'da bürokratik engelleri nasıl aştığı bilinmiyor.



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