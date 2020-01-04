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  • Son Güncelleme: 04.01.2020 10:24

Af yasasında kritik haftalar! ? 4 Ocak Af ve ceza indirimi son durum

Af yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalar sürüyor. İkinci yargı paketi içeriğinde yer alacak infaz yasası ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar gelirken, konunun Meclis'te ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. Peki, ? Genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak?

Af yasasında son durum nedir? Kamuoyunda af yasası olarak bilinen infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 suça asla indirim yapılmasın talimatını vermişti. Ayrıca Bakan Gül ikinci yargı paketinin yanı sıra arabuluculuk ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gözler ikinci yargı paketinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 4 Ocak af yasası ile ilgili son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Af yasasının bu tarihte gündeme gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Af yasasında son gelişmeler neler? Detaylar bir sonraki sayfada...

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