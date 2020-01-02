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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 17:55

Son dakika: TBMM'de si kabul edildi

Son dakika haberine göre sini görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM'de görüşme tamamlandı. Tamamlanan görüşmede 325 "evet" oyuyla 'ten geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'da konuşlanması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesine ilişkin , bugün olağanüstü toplandı

LİBYA TEZKERESİ RESMEN KABUL EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 325 EVET oyu ile kabul edildi.

SALT ÇOĞUNLUK ARANDI
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylandı. Tezkerenin kabulü için oylamaya katılan milletvekili sayısının salt çoğunluğunun yarıdan bir fazlasının desteği aradı.

Ayrıntılar geliyor...

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