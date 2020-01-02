Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya'da konuşlanması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesine ilişkin tezkere, bugün olağanüstü toplandı
LİBYA TEZKERESİ RESMEN KABUL EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 325 EVET oyu ile kabul edildi.
SALT ÇOĞUNLUK ARANDI
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylandı. Tezkerenin kabulü için oylamaya katılan milletvekili sayısının salt çoğunluğunun yarıdan bir fazlasının desteği aradı.
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