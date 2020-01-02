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  • 02.01.2020 13:59
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 13:59

Meclis koridorunda tartışması! 'li 'dan Mehmetçik'e skandal sözler!

TBMM’de bugün oylanacak olan öncesinde Meclis koridorunda ’li ve Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu arasında tartışma çıktı. CHP’li Engin Altay’ın "Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz" sözlerine tepki gösteren AK Partili Akbaşoğlu, "Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" dedi.

CHP'li Engin Altay'dan Mehmetçik'e skandal sözler!

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine saatler kala basın koridorunda karşılaşan li Muhammet Emin Akbaşoğlu ile 'li arasında tezkere ile ilgili tartışma yaşandı. Akbaşoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte tezkere konusunda basın mensupları ile sohbet ederken yanlarına gelen CHP'li Altay'a "Hep beraber Meclis'te inşallah bu meseleyi görüşeceğiz. Milletin ve devletin menfaatleri doğrultusunda inşallah hep beraber münhasır ekonomik bölgeyle ilgili yaptığımız bu anlaşmanın, mütemmim cüzü olan bu anlaşmanın gereğini hep beraber yerine getirmemiz lazım" dedi.

'MEHMETÇİĞE SIFAT TAKMAK AYIP'
CHP'li Altay ise "İnşallah sizi bir yanlıştan çevireceğiz. Savaş ilan etmeniz lazım mütemmim olarak bakarsınız, milleti yanıltmayın. Oraya diplomat gönderin asker değil. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz. Yapmayın, çok ayıp" diye konuştu.

Akbaşoğlu'nun "Milleti siz yanıltıyorsunuz. Biz hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" yanıtını vermesi üzerine Altay, "Mehmetçiği lejyoner gibi kullandırtmayın diyoruz. Bu Mehmetçiğe sıfat takmak değil, siz Mehmetçiği Mehmetçik olmaktan çıkarıyorsunuz" diyerek basın koridorundan ayrıldı.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun da tezkere ile ilgili endişeleri olduğunu belirterek, karşı olduklarını söylemesi üzerine "Biz Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda ve BM güvenlik konseyinin almış olduğu kararlar doğrultusunda haklarımız çerçevesinde bir tezkereyi Meclis'e getirdik ve görüşülecek. Bunun hukuki dayanağı uluslararası hukuk ve BM'dir" diye konuştu.

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