Son dakika: Saadet Partisi'nden flaş Libya tezkeresi kararı

Libya tezkeresi bugün saat 14.00'de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.Saadet Partisi Libya Tezkeresi için önemli bir karar aldı. SP Libya'ya asker göndermeyi onaylayacak tezkere için evet oyu vereceğini duyurdu. Millet İttifakı ile Meclis'e giren Saadet Partisi'nin iki milletvekili bulunuyor. Millet İttifakı içinde yer alan CHP, Libya tezkeresine 'hayır' diyeceğini açıklamıştı. İYİ Parti ise, kararını bugünkü Meclis Genel Kurulu öncesinde alacak.

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor.

GENEL KURULUN TEK GÜNDEM MADDESİ OLACAK

Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açılacak. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkerenin oylaması yapılacak.