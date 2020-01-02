İşte Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç'ın o yazısı:



İmamoğlu cumhurbaşkanlığına aday olmayacakmış.

Yani, olacakmış da, "bu sefer" olmayacakmış.

Çünkü önümüzdeki yıllarda İstanbul Belediyesi'nde büyük başarılara imza atacakmış, bunun semeresini de ancak ikinci dönemde alırmış, böylece adaylığı daha sağlam olurmuş. Yani 2024'te belediyeyi gene kazanacağını varsayarak...

Yani, 2028 yılını hedefliyor.

Ama belediye seçimi 2029'da, demek ki bir yıl önce istifa etmesi gerekecek. Bizi büyük başarılarından bir yıl erken mahrum edecek.

Bunları, tarafsız gibi görünmeye çalışan ama "sinsi muhalefet" tarzını tercih eden bir gazeteciden öğreniyoruz...





Eh, kalıyor Abdullah Gül.

Muharrem İnce kurultayı kazanamayacağına göre...

Kılıçdaroğlu asla kendini ortaya atmayacağına göre...

Meral Hanım bu sefer su koyuvermeyecek gibi göründüğüne göre...

Bunların "çatı adayı" Abdullah Gül olacak.

Acaba kaç CHP seçmeni gönül rahatlığıyla "İslamcı Gül'e" oy verecek?

Ekmeleddin İhsanoğlu'na kaç kişi verdiyse o kadar...



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