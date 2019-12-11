Sabah yazarından Abdullah Gül portresi: Batı'ya fazla sorun çıkaramayacak, silik, iddiasız, hatta liderden ziyade bir organizatör

Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde yazdığı yazıda Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. yıldönümü gündemiyle yaptığı konuşmada da bahsettiği "Avrupa'daki lider krizi"ni kaleme aldı. Batı'nın "kendisine fazla sorun çıkarmayacak" liderler arayışında olduğunun altını çizen Altınok, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının da bu isimler arasında bulunduğunu yazdı.

İşte Melih Altınok'un "Lider güçlü olmasa da olur hatta hiç olmasa ne iyi olur!" başlıklı yazısı



Geçen hafta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO Zirvesi'ndeki anlamsız diklenişini, Merkel'den sonra "Avrupa Liderliğine" oynamasına bağlamıştım:

"Macron Büyüyünce Merkel olacakmış!" (6 Aralık/ Sabah)

Macron'un başını döndüren hayalinin, Şansölye Angela Merkel'in sağlık sorunları nedeniyle göreve bir daha aday olmayacağını açıklamasından beslendiği kesin.

Ancak bir tarafta 14 yılın getirdiği deneyimin yanında yönetme becerisini ortaya koymuş karizmatik bir Alman lider... Öte yanda sözleriyle, jestleriyle, özel yaşamıyla kısacası her şeyiyle ne Fransa'ya ne de "dünyanın patronlar kulübüne" yakışan bir "çırak."

Ama elbette mesele içeride de hiçbir karizması olmayan Macron değil. Muhatabımız, Le Pen umacısını gösterip Fransız halkını Macron sıtmasına razı eden küreselciler!

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Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 71. yıldönümü gündemiyle yaptığı konuşmada adrese teslim mesajlar vardı.

"Avrupa'da ciddi manada lider krizi var" diyen Erdoğan, dünya siyaseti kişisel özellikleriyle de domine eden güçlü liderleri isim isim andı...

Efsane sosyal demokrat Schröder'den Boris Johnson'a, Berlusconi'den, Kaddafi'ye, Putin'den Trump'a kadar kendisinin de içinde olduğu "gizli ajandası olmayan" güçlü liderleri sıraladı.

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Aynı saatlerde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Tunus'ta yaptığı bir konuşmada. "Güçlü liderlerin 3. Dünya'ya pek yaramadığından" dem vuruyordu.

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