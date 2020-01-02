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  • 02.01.2020 18:29
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 18:29

si TBMM'de kabul edildi! Şimdi ne olacak? , Libya'da hangi ülkelerle karşı karşıya gelecek?

Büyük Millet Meclisi'nde oylanan ve 325 oyla kabul edilen si sonrası TSK unsurları fiilen Libya'da bulunacak. 2011'den bu yana siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Libya'da Türkiye, 'yi destekliyor. UMH'nin karşısında ise ABD, Fransa, Rusya, Mısır gibi ülkelerin desteklediği Hafter güçleri yer alıyor.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse Libya'ya asker göndeririz" çıkışının ardından Türkiye'nin gündemine oturan Libya tezkeresi Meclis'ten geçti. 2011'de başlayan Arap Baharı ile birlikte Muammer Kaddafi'nin koltuğundan edildiği Libya'da o günden bu yana siyasi istikrar sağlanamıyor. Ülkede çok başlı yönetim söz konusu. Türkiye ise ABD, Fransa, Rusya gibi ülkelerin aksine Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) UMH'nin siyasi istikrarı için çaba sarf edecek.

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