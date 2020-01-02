Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ınçıkışının ardından Türkiye'nin gündemine oturan Libya tezkeresi Meclis'ten geçti. 2011'de başlayan Arap Baharı ile birlikte Muammer Kaddafi'nin koltuğundan edildiği Libya'da o günden bu yana siyasi istikrar sağlanamıyor. Ülkede çok başlı yönetim söz konusu. Türkiye ise ABD, Fransa, Rusya gibi ülkelerin aksine Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) UMH'nin siyasi istikrarı için çaba sarf edecek.