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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 14:20

'da UMH güçleri, 'in Trablus'un güneyindeki sını püskürttü

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife güçlerinin, başkent Trablus'un güneyine düzenlediği yı püskürttü. Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Hafter'in saldırısı püskürtüldü

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'e bağlı güçlerin, Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde havadan ve karadan düzenlediğini belirtti.

Mecei, UMH birliklerinin saldırıyı püskürterek, et-Takbali kampının tamamen kontrol altına alındığını ve Hafter milislerinin ağır kayıplar verdiğini kaydetti.

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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