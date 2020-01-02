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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 18:40

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan , ABD Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

Başkan , ABD Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

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