Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.01.2020 12:00
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 12:08

Ekrem İmamoğlu'ndan bir yandaş ataması daha! AK Partili adaya kaybeden Cafer Aktürk Şehir Hatları A.Ş.'ye atandı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liyakat balonu çok çabuk söndü. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Partili adaya büyük farkla kaybeden Cafer Aktürk, İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildi. Seçimlerden hemen önce 'Yandaş kayırmaya son' diyen İmamoğlu, tüm yandaşlarını belediyenin önemli görevlerine getirdi.

İmamoğlu'ndan bir yandaş ataması daha!

CHP ve İYİ Parti'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı olan ancak AK Parti'nin adayından fark yiyen Cafer Aktürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden Şehir Hatları A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildi.

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin son yönetim kurulu kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Kararda şöyle denildi:

"… Kimlik nolu İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, Cafer Aktürk 1 yıl için yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden Sinan Ulaş Kestioğlu'nun önceki üyeliği sona ermiştir."

SEÇİMİ AK PARTİLİ İSMET YILDIRIM KAZANDI
Cafer Aktürk, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde CHP'den Ümraniye belediye başkan adayı olmuştu. İYİ Parti'nin de, aday göstermeyerek desteklediği Aktürk, AK Parti'nin adayı, KİPTAŞ'ın eski genel müdürü İsmet Yıldırım karşısında başkanlık seçimini kaybetti. İsmet Yıldırım yüzde 54,57 oy alırken, Aktürk'ün oyu 37,51'de kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu'ndan bir yandaş ataması daha! AK Partili adaya kaybeden Cafer Aktürk Şehir Hatları A.Ş.'ye atandı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri