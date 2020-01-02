Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'dan CHP'ye: "Değişik bir seri"

DEĞİŞİK BİR SERİ

CHP'li çok adam geldi geçti bu ülkeden, bu son zamanlardaki seri gibisini ne gördüm ne de duydum.

Gerçekten de çok değişik bir seri.

Mesela, bunların bir Muharrem İnce'si var, bir gülüşüne ölüyorlardı hani.

Birkaç hafta evvel malumunuz "Kumpas Adam" Kılıçdaroğlu ile CHP yandaşı Sözcü gazetesi genel yayın yönetmeni adeta tandem oynayarak iş bu İnce'yi töhmet altında bıraktı.

Bu da doğal olarak isyan etti. Kılıçdaroğlu, "Atarım seni partiden, kes sesini" yollu paylayınca, tırstı oturdu.

Lakin siyasi şizofrenlerin öfkesini dindiremedi. Hem kendi partisinin genel başkanı tarafından kumpasa maruz kaldı, hem de "bir gülüşüne ölürüm" diyenler tarafından yemediği küfür kalmadı. Zor tabi.

Nihayetinde "başkasının karısı" şiirimsilerini attıran "hisli- duygulu" bir insan evladı, nasıl dayansın.

Hayli zamandır içine attı, sonunda dayanamadı, tüm öfkesini çıkarırcasına yerli otomobile patladı.

Önce yerli otomobilin çevreyi kirleteceğini savladı. Egzozu yok denilince, pili var dedi. Ne alaka demeye kalmadı, "Pilde dışa bağımlı olabiliriz" dedi. Kesmedi, "zaten motoru yok" dedi. Bunların "kuantum" bilenleri böyle, varın gerisini siz hesap edin.

Bre motorsuz olur mu hiç? Ön ve arkada elektrik motorları var. Yoksa elektrik enerjisi mekanik enerjiye nasıl dönüşsün!

"SOROSPU ÇOCUKLARI" KADROSUNUN SADIK ELEMANI

Bunların bir de Barış Yarkadaş'ları var.

Yıllar yılı önüne çıkana, "Sorospu çocukları" diyen koronun sadık elemanıydı.

Hatta bir ara o kadar ileri gitti ki, Kılıçdaroğlu'nun, Soros'tan fonlanan TESEV'in 183 nolu kurucu üyesi olduğunu "deşifre" etti. Yani, Kılıçdaroğlu'na, "Soros çocuğu" demeye getirdi.

Ne zamanki CHP'den milletvekili oldu, Sorosçu dediği Kılıçdaroğlu anında Atatürk'e dönüştü. En tipik özelliği tek ayak üzerinde yalan söylemesi.

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