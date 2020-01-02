Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu. Erdoğan, burada Batı dünyasının içinde bulunduğu duruma ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:







"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ"

Fransa'da yaşananları görüyorsunuz. Paris'in sokaklarının ne hale geldiğini görüyorsunuz. Açık ve net söylüyorum inanın bunlar iyi günleri. Bunları daha çok büyük musibetler bekliyor. Niye? Güvenlik sorununu tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa bütün bunların baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar. Ülkemizde her gün olan olaylardan sadece biri batı ülkesinde olduğunda demokrasiden hemen taviz veriyorlar.

İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken aynı eylem Paris'te, Londra'da olunca sesiniz çıkmazsa kimse samimiyetinize inanmaz. Terörizme karşı her türlü önlemi almak devletlerin sorumluluğu ama bu konuda ilkeli davranmak da bir o kadar önemli.





ARAP LİGİ'NE TEPKİ

İdlib'den 250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Karşılıklı tedbirler almaya çalışıyoruz. Arap Ligi'nde utanmadan bize karşı karar alıyorlar. Bizim ülkemize kabul ettiğimiz mültecilerin çoğu kahir ekseriyetiyle Arap.Türkiye gönül zenginliğiyle Batı değil bazı Arap ülkelerine de ders vermiştir. Bazı ülkelerin dertleri başka.







FRANSA YANGIN YERİ!

Başkan Erdoğan'ın dikkat çektiği ülkelerden birisi de Fransa idi. Fransa'da "sarı yelekliler", aylarca başta Paris olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenledi, yol kapama eylemleri yaptı. Polis, göstericilere birçok kez orantısız güç kullanarak müdahale etti.





MACRON'A TEPKİ BÜYÜK!

Fransa'da son olarak en büyük iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere birçok sendikanın çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürümüştü. Eylemde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmış, polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, eyleme katılarak emeklilik reformunu protesto edenlere destek vermişti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösteride 30 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Ülkenin birçok kentinde gösterilerinin yanı sıra yollarda da blokaj eylemi yapılmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede 80 farklı noktada düzenlenen gösterilere 76 bini Paris'te olmak üzere 615 bin kişi katıldı. CGT'ye göre ise 350 bini Paris'te olmak üzere ülkedeki eylemlerde 1,8 milyon kişi yer aldı.





EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.





Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketin (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.