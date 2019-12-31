İmamoğlu'nun Kanal İstanbul propagandasına tepki: Olmadı Ekrem Başkan...

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İBB'ye bağlı toplu ulaşım duraklarında ve ekranlarında gösterilen bir propaganda görüntüsü herkesin dikkatini çekti. Aynen şöyle yazıyor:İstanbul Belediye Başkanı olarak İmamoğlu'nun en başta İstanbul'u ilgilendiren bir proje için görüş belirtmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ancak, ki bu büyük bir ancak,Hele hele göreve gelmeden evvel verilen onca 'kucaklama' sözü üzerine hiç olmadı...