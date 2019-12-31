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  • Son Güncelleme: 31.12.2019 10:03

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul propagandasına tepki: Olmadı Ekrem Başkan...

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü köşe yazısında İBB'ye ait toplu ulaşım duraklarında ve ekranlarında gösterilen Kanal İstanbul propagandasına dikkat çekerek İmamoğlu'na "Bu, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek değilse, nedir?" dedi.

Olmadı Ekrem Başkan...
İşte Hilal Kaplan'ın "Muhalefetin Trolleşmesi" adlı köşe yazısının ilgili kısmı:

Olmadı Ekrem Başkan...
İBB'ye bağlı toplu ulaşım duraklarında ve ekranlarında gösterilen bir propaganda görüntüsü herkesin dikkatini çekti. Aynen şöyle yazıyor:

"Kanal İstanbul demek, BU MİLLETİ SEVMEMEK DEMEK". Büyük harflerle yazdıkları bu cümle, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek değilse, nedir?



İstanbul Belediye Başkanı olarak İmamoğlu'nun en başta İstanbul'u ilgilendiren bir proje için görüş belirtmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ancak, ki bu büyük bir ancak, tüm İstanbulluların vergisi alınarak sunulan hizmetlerde kendinin ve ekibinin görüşünü hakikat olarak sunup, üstüne buna katılmayan İstanbulluları 'milletini sevmemekle' itham edemez. Hele hele göreve gelmeden evvel verilen onca 'kucaklama' sözü üzerine hiç olmadı...

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