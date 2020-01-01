2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası milyonlar tarafından merakla bekleniyordu. 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama işlemlerini haberimizde yer alan link ile yapabilirsiniz. Bu anlamda Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandığı zaman takvim.com.tr'de sıralı tam liste olarak yer alıyor. Aynı zamanda "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 80 Milyon lira oldu. Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

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