Milli Piyango 8 milyon TL ve amorti kazanan numaralar şu saatlerde en fazla aratılanlar arasına girdi bile. 2020 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını takvim.com.tr'de ortaya çıkartıyor. Bu anlamda biletlerini alan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren dev arama motoru Google'da Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Peki, Milli Piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilen bilgiler...

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