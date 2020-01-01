Onlarca kişi kazandı! Milli Piyango 2020 sıralı tam liste - 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama Milli Piyango 2020 sıralı tam liste yayınlandı! 2020 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ödülünün 80 Milyon olması çekilişe olan ilgiyi daha da arttırmıştı. Çekiliş 31 Aralık 2019 Salı günü 20.00 – 21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. 80 milyon lira ve 8 milyon liranın yanı sıra 2 adet amorti numarası çekilişleri bu saatler arasında yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; çekilişin halka açık olarak, çekiliş için yetkili heyet ve noter gözetiminde yapılacağı belirtilmektedir. Milli Piyango çekilişi esnasında sonuçları canlı takip edebilirsiniz. Canlı olarak takip edemeyenler için ise online olarak takip etme seçeneği mevcuttur. Çekiliş sonrasında ise bilet numarası ile sorgulama yapılmaktadır.

Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları sıralı tam liste açıklandı. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları büyük bir heyecana sahne oldu ve tüm Türkiye'nin ilgisini çekti. Şuan da Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları tam liste milyonlarca kişi tarafından hala aratılıyor. 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi bilet sorgulama işlemleri çekiliş sonrasında www.mpi.gov.tr web sayfası üzerinden yapılıyor. Çeyrek, Yarım ve Tam bilet alan kişiler para kazanıp kazanmadığını merak ediyor. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin nereye çıktığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2020 sıralı tam liste yayınlandı! İşte 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları şanslı rakamları… MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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