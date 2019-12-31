Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkanlara net cevap: Ya-pa-ca-ğız!

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Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu:emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüyecektir. Ülkemizi dünyadaki tüm bilim insanları için çekim merkezi haline getirmek istiyoruz.füzesi ilk atış testini başarıyla tamamladı. SOM füzeleri eklenen yeni yeteneklerini başarılı test atışlarıyla kanıtladı.güdüm kitinin TSK'ya teslimi gerçekleşti. Kaşif, Atlas, SG Konum gibi ürünler savunma sanayi firmaları tarafından kullanılmaya başlandı.yazık ki hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Bunu birinci köprüde yaptılar, ikinci de, üçüncü de yaptılar, Marmaray'da, Avrasya Tüneli'nde, Osman Gazi Köprüsü'nde, Orhan Gazi Köprüsü'nde yaptılar.anda dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Bütün bu kanallar sadece bir lüks olsun diye yapılmıyor. Hepsi bir ihtiyaca yönelik yapılıyor. Kanal İstanbul'u yaparken 2 tane de modern akıllı şehri bununla beraber inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun..., "Milletimiz Türkiye'nin otomobili TOGG'a sahip çıkmıştır. Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Başta şahsım olmak üzere siparişleri de almaya başladık" dedi.otomobiline verilen ön sipariş 120 bini aştı. Bu sayının daha da artması bekleniyor.Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'la görüştü. Erdoğan, "FETÖ'cülerin iadesi için Moldova'ya teşekkür ediyoruz. FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz" dedi.