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  • 29.12.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 20:05

’de skandal bitmiyor! Kadıköy Belediyesinden toplu taşıma araçlarıyla ‘’ karşıtı çalışma…

Türkiye’ye damga vuran tüm dev projelere karşı çıkan , Başkan Erdoğan’ın hayalim dediği projesi aleyhine çalışmaya devam ediyor. İstanbul’da AK Parti döneminde yaptırılan toplu taşıma araçlarında Kanal İstanbul karşıtı reklamlar yayınlayıp kara propaganda yapan CHP’li İBB’nin ardından CHP’li Kadıköy Belediyesinin de ‘Kanal İstanbul’ karşıtı dilekçe verilenleri taşıması için otobüs görevlendirdiği ortaya çıktı.

Hizmette değil rezalette yarışıyorlar!

Türkiye'ye damga vuran Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi tüm dev projelere karşı çıkan , Başkan Erdoğan'ın hayalim dediği projesi aleyhine çalışmaya devam ediyor.

İBB'DEN METRODA KARA PROPAGANDA
CHP'li İBB Başkanı İstanbul'da AK Parti döneminde yaptırılan toplu taşıma araçlarında Kanal İstanbul karşıtı reklamlarla kara propaganda yaparak CHP zihniyetini halka zorla dayattığı ortaya çıkmıştı.

KADIKÖY BELEDİYESİ DE GERİ KALMADI!
CHP'li İBB'nin ardından yönetimindeki Kadıköy Belediyesinin de halka hizmet için kullanılması gereken toplu taşıma araçlarıyla Kanal İstanbul karşıtı çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Belediyenin otobüslerinin 'Kanal İstanbul' karşıtı dilekçe verilenleri taşıması için otobüs görevlendirdiği ortaya çıktı.

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