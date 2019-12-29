İstanbul ve o iller için son dakika kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Direk devrilmesi, çatı uçmasına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun, Niğde ve Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili olacak. Antalya, Isparta, Burdur, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya, Mersin ve Adana'da çok kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbulular için ise 'turuncu' kategoride uyarı gelmişti. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 30 Aralık Meteoroloji hava durumu uyaırları...

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Beklenen kar yağışlarının; Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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