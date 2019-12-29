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  • Son Güncelleme: 29.12.2019 19:53

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile görüştü

Başkan , Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü. Erdoğan, Somali'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan Somali'ye başsağlığı

Başkan , Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başkan Erdoğan, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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