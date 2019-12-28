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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 18:39

AK Parti'den flaş açıklaması: Dost ülke yalnız bırakılmayacak

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'deki terör saldırısı ve Libya mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız. Somali önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak." dedi.

AK Parti'den flaş Somali açıklaması

Libya ile mutabakat hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

'deki saldırı hakkında da konuşan Ömer Çelik, "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak." dedi.

Çelik'in açıklamarından satır başları;

CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?

(Somali'deki bombalı saldırı) Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız.

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