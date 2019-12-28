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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 19:35

Başkan Erdoğan'dan '' açıklaması: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Başkan Erdoğan 'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'Somali' açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını lanetleyerek, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Terör saldırısını lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Türk milletine ve kardeş Somali halkına taziyelerini ileten Erdoğan, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

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