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  • Son Güncelleme: 29.12.2019 20:18

Başkan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip , Almanya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye, Libya ve bölgesel konular görüşüldü.

Başkan Recep Tayyip , Almanya Başbakanı Angela ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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