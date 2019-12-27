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  • 27.12.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 11:07

'cü 'ün kuzeni Ali Emre Öksüz'e hapis cezası!

tarafından, elebaşlarından ’ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adil Öksüz'ün kuzenine hapis cezası!

, örgütün gizli haberleşme programı 'u kullandığı tespiti üzerine Öksüz hakkında soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Öksüz, emniyetteki ifadesinde terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, programı kendisine isimli arkadaşının yüklediğini söyledi.

Başsavcılık, 'nün firari imamı 'ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırladı.

BYLOCK'ÇU ÇIKTI
İddianamede, Öksüz'ün adı kayıtlı telefon hattından ByLock programına 7 Aralık 2014 ile 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında 3 bin 816 kez girdiği tespitine yer verildi.

Öksüz'ün, iddianamede yer alan beyanında ByLock'u Berat Koşucu'nun yurt dışına gideceği sırada haberleşmek amacıyla yüklediğini öne sürdüğü, etkin pişmanlık hükümlerinden faydanlanmak istediği belirtildi.

İddianamede, Ali Emre Öksüz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken yargılamanın 25 Mart'ta başlaması kararlaştırıldı.

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