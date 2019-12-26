MİT mahrem imamı S.Z., FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz'e 'Timsah' kod adıyla hazırladığı 'ajan belgesi'ni şöyle anlattı:

"Adil Öksüz'ün MİT'e çalıştığı yönünde algı yapılması talimatı aldım. Öksüz'ü MİT elamanı olarak gösteren sahte angaje formunu ben hazırladım. Bu form örgüt tarafından kullanılan hesaplardan paylaşıldı."

Hürriyet'in haberine göre istihbarat birimleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün kriptolu yapısını deşifre etmek için çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmada FETÖ'nün MİT, emniyet istihbarat ve askeri istihbarattan sorumlu mahrem imamlarının isimlerine ulaşıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan mahrem imamlar E.İ., Y.U., S.Z. ve Ö.K. itirafçı oldu. Mahrem imamlar, FETÖ'nün MİT, TSK ve emniyette yaptıkları casusluk faaliyetleri, devlete ait "çok gizli" bilgilerini nasıl elde ettiklerini, bu bilgileri nasıl FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine aktardıklarını tek tek anlattılar.

"MİT ELEMANI GİBİ GÖSTER"

MİT mahrem imamı S.Z., 15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi olan firari Adil Öksüz ile ilgili sahte angaje formunu nasıl hazırladıklarını itiraf ederken özetle şunları anlattı:

"MİT mahrem yapılanmasında görevliydim. Benim bir üstüm B.B. (şu an firarda olan mahrem imam) MİT'ten sızdırdıkları angaje formunu bana göndererek Adil Öksüz'ün MİT elemanı olarak gösterecek sahte belge hazırlamamı istedi. Bana gönderilen angaje formunun paraf ve imza kısımları boştu. Buraları uygun bir şekilde doldurmam için talimat verdi. MİT'te bize bağlı (FETÖ'cü) öğrenciler aracılığıyla temin ettiğim dökümanlar arasından seçtiğim isim ve imza bilgileri angaje formunun boş kısımlarına yapıştırarak Adil Öksüz'ü MİT elemanı olarak gösteren sahte belgeyi hazırladım. Adil Öksüz adına hazırladığım sahte angaje formunu B.B.'ye gönderdim. Gönderdikten kısa bir süre sonra angaje formu @denizbayrak rumuzlu Twitter hesabından paylaşıldı. Bu hesap örgüt tarafından yönetiliyordu. Daha sonra sahte belge bu hesap üzerinden yayılmaya başladı.

KONTROLLÜ DARBE PLANI

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca algı operasyonlarına ağırlık vermemiz istendi. Tüm mahrem imamlara 'kontrollü darbe', 'tiyatro' gibi kavramları kullanarak, bu durumu destekleyecek materyaller toplamaları talimatı verildi. Örgütün üst yönetimi tüm mensuplarına bu yönde talimat verdi. Herkesin bu konuda sahte hesaplar üzerinde paylaşımlarda bulunması, bu konuların işlenmesi istendi.