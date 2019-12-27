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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 11:42

'da son dakika okullar tatil mi? Depremin ardından MEB'den resmi açıklama geldi!

'da son dakika... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tedbir amaçlı okullar boşaltıldı. İl genelinde büyük panik yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi. Peki, Elazığ'da bugün okullar tatil mi? Elazığ'da deprem sonrası okullar tatil edildi mi?

Elazığ'da okullar tatil mi?

Elazığ'da okullar tatil mi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okulların tatil edileceği yönünde resmi açıklama geldi. Peki, Elazığ'da bugün okullar tatil mi? Elazığ'da deprem sonrası okullar tatil edildi mi? İşte cevaplar...

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

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