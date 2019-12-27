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  • 27.12.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 10:56

'den Türkiye aleyhinde algı operasyonu: "Hiç mi iyi bir şey yok bu ülkede?"

Sabah gazetesi yazarı , son yıllarda sürekli olarak Türkiye aleyhine haberlere yer veren ’yi köşesine taşıdı. Tezel, BBC Türkçe'nin ülkede bulunan 4 milyon Suriyeli'den özellikle ülkeyi kötüleyeni konuşturduğunu söyleyerek “Bu yaptığınız objektif habercilik değil! Neden sürekli Türkiye'yi kötüleyen haberler yayınlıyorsunuz? Bu ülkede hiç mi güzel gelişme yok? Operasyon mu çekiyorsunuz Türkiye'ye?” ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'den Türkiye aleyhinde algı operasyonu
İşte Tezel'in köşe yazısından ilgili bölüm:

'nin birçok medya kuruluşumuzdan daha köklü bir geçmişi var ülkemizde. 20 Kasım 1939 tarihinde kuruldu. Yıllarca İngiltere başta olmak üzere dünyadaki gelişmeleri Türkiye'deki dinleyicilerine radyo dalgalarıyla ulaştırdı.

BBC Türkçe, yıllar içinde kısa dalgadan televizyona, internet sitesinden sosyal medyaya kadar pek çok platformda büyüdü. Türk insanı, BBC'nin tarafsız yayın anlayışını, başarılı haberciliğini sevdi.

Ama son birkaç yıldır BBC Türkçe'ye bir şeyler oldu! Türkiye'ye yönelik sürekli negatif yayıncılık yapıyorlar. Başta medyada bir muhalefet açığı gördü ve orayı doldurmaya çalışıyor diye düşünüyordum ama operasyon çekmeye başladılar!

OPERASYON MU ÇEKİYORSUNUZ TÜRKİYE'YE!
Elbette BBC Türkçe eleştirisel haberlere de yer verecek. Ama bunu yaparken BBC'nin en önemli kuralı olan haberde karşı görüşe yer vermek son dönemde unutuldu.

BBC Türkçe muhabirleri, 4 milyon Suriyeli arasında bula bula Türkiye'yi kötüleyen göçmeni buluyor! 'da restoranlar açan, ticaretle uğraşan Suriyelilerle de konuşsanıza! Bu yaptığınız objektif habercilik değil! Neden sürekli Türkiye'yi kötüleyen haberler yayınlıyorsunuz? Bu ülkede hiç mi güzel gelişme yok? Operasyon mu çekiyorsunuz Türkiye'ye?

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