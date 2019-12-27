Başkan Erdoğan: Ana muhalefetin yerlisini yapamadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda ilginç mesajlar verdi:
Kanal İstanbul projesi akşam yatıp sabah kalktığımızda aklımıza anlık gelen bir proje değildir. Yap-işlet-devret yöntemi olmazsa, milli bütçeden karşılanarak yapılacak.
DİYOR ki (İmamoğlu) İstanbul'a böyle bir kanal gereksiz. Ya zaten bunun kararını verme yetkisi sende değil. Kurumların görevi, devletin adlığı karara uygun şekilde kendi sorumluluk alanlarında üzerlerine düşeni yapmaktır. Görevini ihmal eden hesabını millete ve hukuka muhakkak verecektir.
ANA muhalefetin başındaki zat bütün müteahhitleri tehdit ediyor. Sizin karşı çıkmadığınız proje yok.
TÜRKİYE'DE her şeyin yerli ve millisini yaptık sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte bunu da başaracağız.
LİBYA'YA ASKER
YILBAŞINDAN sonra Meclis'imizin onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkanına kavuşacağız. Darbeci generale, paralı askere kadar her türlü desteği sağlayanlar ülkemizin bu adımına karşı çıkıyor.
RUSYA'DAN 2 bin Wagner orada. Neymiş güvenlik güçleriymiş. Sudan'dan 5 bin paralı asker... Türkiye ise mutabakat metni imzalamış ve askeri anlaşmayı yapıyoruz.
AKAR AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.