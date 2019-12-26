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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:08

Başkan Erdoğan "icabet ederiz" demişti! Libya'dan flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker göndermek konusunda "Davet olduğuna göre icabet ederiz" demesinin ardından, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı, Trablus'ta savaşın tırmanması halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini söyledi.


Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye'nin de desteklediği Trablus hükümetinin İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, "başkent Trablus üzerindeki savaşın tırmanması halinde Türkiye'den resmen askeri destek isteyeceklerini" söyledi.

Bashagha, "Eğer durum tırmanırsa, Trablus'u ve halkını savunma hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Bashagha'nın bu açıklamayı, Erdoğan'ın dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Tunus'tan yapması dikkat çekti.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Libya'ya asker gönderilmesi konusunda "Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz. İnşallah Ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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